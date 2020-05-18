الأسهم الأوروبية تقفز مع تخفيف إجراءات العزل وآمال بتعاف اقتصادي سريع

شهدت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين،‭ ‬أفضل أداء لها في حوالي 8 أسابيع بدعم من مكاسب قوية لأسهم الشركات المرتبطة بالدورات الاقتصادية مع تخفيف إجراءات العزل العام.

كما تعززت المكاسب بعد صدور تقرير مثير للتفاؤل عن لقاح محتمل لـ"كوفيد-19" عزز الآمال بتعاف اقتصادي أسرع.

وجاءت أسهم شركات التعدين في مقدمة القطاعات الرابحة في أوروبا مع صعود مؤشرها ثمانية في المئة بينما ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز 6.5 بالمئة وأسهم شركات السفر والترفيه 7.9 بالمئة.

وقفز المؤشر داكس الألماني المثقل بشركات صناعة السيارات 5.7 بالمئة إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بينما صعد المؤشر كاك القياسي للأسهم الفرنسية 5.2 بالمئة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 4.1 بالمئة، مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الرابع والعشرين من مارس.

ودعت فرنسا وألمانيا إلى إنشاء صندوق انتعاش أوروبي بقيمة 500 مليار يورو (544 مليار دولار) لمساعدة المنطقة في الخروج سريعا من الأزمة.

المصدر: رويترز