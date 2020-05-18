مصر تعلن تصدير آلاف الأطنان من الفواكه والخضروات لدول الخليج وأوروبا خلال 24 ساعة مضت

أكدت وزارة النقل المصرية أن حركة تشغيل الموانئ شهدت خلال آخر 24 ساعة إبحار عدد كبير من السفن تحمل على متنها بضائع إلى دول الخليج وأوروبا.

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ووفقا للوزارة شهدت الموانئ المصرية تصدير 149 ألف طن بضائع عامة بينها 65 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوروبا واستيراد 268 ألف طن حديد وخشب وقمح وذرة ومواد بترولية.

وكان وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، قد أعلن أن مصر ولأول مرة تؤمن كافة احتياجات الدول العربية من عدد من المحاصيل، ومنها الأردن والعراق والسعودية.

وأشار إلى أن مصر تصدر حاليا البطاطس والليمون والبرتقال والخضروات إلى أوروبا عن طريق موانئ الإسكندرية ودمياط والدخيلة.

وتابع أن كافة الموانئ تعمل دون توقف في مصر وإذا توقفت الموانئ عن العمل، لن يتم تصدير منتجات الزراعة المصرية إلى الدول التي تحتاجها.

ونوه بأن الموانئ المصرية لم تتوقف مطلقا في تأمين احتياجات الدول العربية، مشيرا إلى أن هناك عملا على الحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين في الوظائف والخدمات المعاونة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية