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صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح اللين ترتفع 64%

مال وأعمال

صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح اللين ترتفع 64%
Reuters
صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح اللين ترتفع 64%
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح اللين في موسم 2020/2019، الذي بدأ في يوليو الماضي، وصلت إلى 30.26 مليون طن بحلول السابع عشر من مايو.

والرقم مرتفع 64 في المئة عن حجم الصادرات بحلول الثاني عشر من مايو العام الماضي.

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وأشارت البيانات إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي من الشعير بلغت 6.64 مليون طن بزيادة قدرها 65 بالمئة عن الفترة نفسها في موسم 2019/2018.

أما واردات الاتحاد من الذرة فقد تراجعت 15 بالمئة إلى 18.11 مليون طن.

وتواصل المفوضية الأوروبية إدراج بريطانيا في بياناتها الأسبوعية لصادرات وواردات الحبوب رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير.

ي عند 52-55 مليون طن هذا الموسم من 50 مليون طن في موسم 2019/2018.

المصدر: رويترز

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