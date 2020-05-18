ارتفاع صادرات السعودية من النفط إلى 7.391 مليون برميل يوميا في مارس

ارتفعت صادرات السعودية للنفط الخام في شهر مارس الماضي، حسب بيانات رسمية للمملكة، إلى مستوى 7.391 مليون برميل يوميا.

وأفادت مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، اليوم الاثنين، بأن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في مارس بمقدار 113 ألف برميل يوميا ووصلت إلى 7.391 مليون برميل يوميا مقابل 7.278 مليون برميل يوميا في فبراير 2020.

وهبط إنتاج الخام في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بمقدار 0.051 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 9.733 مليون برميل يوميا في مارس.

وزادت مخزونات الخام السعودية، حسب "جودي"، بمقدار 2.963 مليون برميل إلى 156.249 مليون برميل في مارس.

فيما هبط إنتاج تكرير الخام المحلي في السعودية بواقع 0.244 مليون برميل يوميا إلى 1.968 مليون برميل يوميا في مارس من 2.212 مليون برميل يوميا في فبراير.

وكانت الدول الأعضاء في "أوبك" إضافة إلى روسيا وأطراف أخرى منتجة للنفط لا تزال تنفذ اتفاقا في إطار مجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا حتى 31 مارس لدعم الأسعار.

وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في "أوبك" بيانات الصادرات الشهرية إلى جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

واتفقت الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك+"، يوم 12 أبريل، على تقليص الإنتاج النفطي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو، عقب هبوط حاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب عوامل عدة على رأسها تفوق العرض على الطلب وجائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز + وكالات