صادرات أوكرانيا من الحبوب تسجل مستوى قياسيا مرتفعا

قالت وزارة الاقتصاد في أوكرانيا يوم الاثنين، إن صادرات الحبوب سجلت مستوى قياسيا بلغ 52.73 مليون طن حتى الآن في موسم 2020/2019 الذي بدأ في يوليو، مرتفعة حوالي 17% على أساس سنوي.

وأضافت الوزارة أن الصادرات شملت 19.8 مليون طن من القمح و27.5 مليون طن من الذرة و4.8 مليون طن من الشعير.

ووفقا لتوقعات الوزارة فإن صادرات أوكرانيا من الحبوب سترتفع إلى مستوى قياسي عند 52-55 مليون طن هذا الموسم من 50 مليون طن في موسم 2019/2018.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا حذر من نقص محتمل في المياه في البلاد، قد يؤدي إلى مجاعة شاملة، بسبب قلة المحاصيل الزراعية، ودعا إلى الاستخدام الأمثل للموارد.

وفقا للخبراء: "شهدت السنوات الخمس الماضية شحا متفاقما في المياه، وهناك احتمال لنقص المياه في أحواض بعض الأنهار التي عليها ضغط بشري كبير".

المصدر: رويترز + نوفوستي