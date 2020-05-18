مؤشرات "وول ستريت" تقفز عند الفتح بفضل آمال بشأن لقاح ضد فيروس كورونا

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة ببورصة "وول ستريت"، اليوم الاثنين، قفزة لافتة، إذ غذت بيانات مشجعة بشأن تجارب لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد تفاؤل المستثمرين.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 374.56 نقطة أو 1.58% ليصل إلى 24059.98 نقطة.

كما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 68.68 نقطة أو 2.40% ليبلغ 2932.38 نقطة.

وربح المؤشر "ناسداك المجمع" 162.59 نقطة أو 1.80% ووصل بالتالي إلى 9177.15 نقطة.

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومسؤولون في إدارته عدة مرات خلال السبت والأحد الماضيين أن الولايات المتحدة تنوي الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد حتى أواخر عام 2020 ليجري توزيع مئات ملايين الجرعات بين سكان الولايات المتحدة.

كما يعول المستثمرون على المزيد من التحفيز لإنقاذ الاقتصاد إثر الأزمة التي تسببها فيروس كورونا، وسط استعدادات لبدء تخفيف القيود العامة بشكل تدريجي.

المصدر: رويترز + وكالات