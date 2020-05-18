انخفاض كبير في التجارة الإيرانية مع تركيا

أعلنت غرفة التجارة الإيرانية انخفاض التجارة المشتركة مع تركيا بنسبة 70% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

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ونقل مراسلنا في طهران عن غرفة التجارة الإيرانية أن حجم الصادرات والواردات بين البلدين بلغ 645 مليون دولار خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، ما يشكل انخفاضا بنسبة 70%، مشيرا إلى أن الانخفاض الأكبر سجلته صادرات المواد النفطية من إيران إلى تركيا، إضافة إلى تقلص صادرات التبغ والورق والمواد البلاستيكية من تركيا إلى إيران.

وعزت غرفة التجارة الإيرانية انخفاض التبادل التجاري مع تركيا، إلى إغلاق الحدود المشتركة بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما تأثرت تجارة إيران مع العراق وأفغانستان والإمارات وقطر خلال العام الجاري بسبب فيروس كورونا، ما أدى إلى نقص الموارد المالية لدى الحكومة الإيرانية، وفقا لمؤسسة التخطيط والموازنة.

وأدى انخفاض التبادل التجاري بين إيران ودول الجوار إلى هبوط قيمة العملة الوطنية لأدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2018، في ظل انخفاض أسعار النفط وتواصل العقوبات الأمريكية على طهران.

المصدر: RT