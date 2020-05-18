"سوفت بنك" اليابانية تتكبد خسائر قيمتها 18 مليار دولار

سجلت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية خسائر تشغيلية سنوية بقيمة 1.9 تريليون ين (18 مليار دولار) في صندوق رؤية العملاق التابع لها.

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واستثمارات الصندوق البالغة 75 مليار دولار في 88 شركة ناشئة، أصبحت بقيمة 69.6 مليار دولار بنهاية مارس، بعد تكبد خسائر تقارب 10 مليارات دولار في شركتي "وي ورك" و"أوبر تكنولوجيز" وحدهما.

وتسببت تلك النتائج الكارثية للصندوق بخسارة للمجموعة ككل بقيمة 1.4 تريليون ين في العام المالي المنتهي في مارس.

وأسفرت استراتيجية الرئيس التنفيذي للصندوق، ماسايوشي سون، التي تعتمد على ضخ مبالغ هائلة من السيولة والدفع لتحقيق نمو سريع، عن تسجيل خسائر في فصلين متعاقبين بالصندوق البالغ حجمه 100 مليار دولار، قبل أن تُضاف جائحة فيروس كورونا للمشهد.

وسجلت سوفت بنك خسارة بقيمة 7.5 مليار دولار في استثمارات أخرى في قطاع التكنولوجيا، عزتها بشكل أساسي إلى الصدمة الاقتصادية بسبب تفشي الفيروس، والتي فاقمت مشكلات كامنة كانت تعاني منها الكثير من استثماراتها في شركات ناشئة لم ترسخ أقدامها بعد.

ولم تقدم الشركة الكثير من التفاصيل بشأن الشركات التي شهدت شطبا للأصول، لكنها قدمت تفاصيل على أساس القطاعات أظهرت أن قيمة استثمارات الصندوق في التشييد والعقارات، أصبحت أقل من نصف سعر التكلفة، إضافة لهبوط شديد الحدة في الاستثمارات في مجال النقل.

المصدر: رويترز