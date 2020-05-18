"هواوي" تحذر من أن الإجراءات الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي

نددت "هواوي" اليوم بالخطوة الأمريكية الأخيرة التي تحرمها من الوصول إلى الجهات التي تمدها بأشباه الموصلات وقالت إنه هجوم "مؤذ" سيحدث فوضى في قطاع التكنولوجيا وغيره على مستوى العالم.

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وأفادت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة الماضية، بأنها قررت تكثيف العقوبات على "هواوي" الصينية، التي ترى واشنطن أنها تشكل تهديدا أمنيا، لتشمل منعها من الوصول إلى تصاميم أشباه الموصلات، التي تم تطويرها باستخدام برامج وتكنولوجيات أمريكية.

وعلق على ذلك متحدث باسم شركة "هواوي" قائلا: "كان القرار تعسفيا ومؤذيا ويهدد بتقويض قطاع (التكنولوجيا) بأسره حول العالم".

كذلك أشارت "هواوي"، التي تمكنت حتى الآن من الصمود أمام حملة مستمرة منذ 18 شهرا من قبل إدارة ترامب لعزلها دوليا، أن أعمالها التجارية "ستتأثر بلا شك" بالضغوط الأمريكية الأخيرة.

وقالت إن خطوات واشنطن "ستؤثر على التوسع والمحافظة على استمرار عمليات شبكات تقدر بمئات مليارات الدولارات أطلقناها في أكثر من 170 بلدا".

لكنها أضافت أن "هذا القرار من قبل الحكومة الأمريكية لا يؤثر على هواوي فحسب، بل سيحمل تداعيات خطيرة على عدد واسع من الصناعات العالمية عبر التسبب بضبابية في قطاع الشرائح الإلكترونية وسلاسل إمداد التكنولوجيا".

المصدر: "أ ف ب"