الريال الإيراني عند أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2018

سجل الريال الإيراني، اليوم الاثنين، أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2018 مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء.

وأفاد مراسلنا في طهران بأنه جرى تداول الدولار في معاملات صباح اليوم الاثنين عند 172 ألف ريال، فيما السعر الرسمي له على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي 42 ألف ريال للدولار.

وتقف عدة عوامل وراء هبوط العملة الإيرانية مؤخرا، من بينها نقص العملة الأجنبية، نظرا للانخفاض الشديد في صادرات النفط، وتوقف أو انخفاض الصادرات مع أفغانستان وتركيا والعراق ودول الخليج، نظرا للإغلاق الجزئي للحدود بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووصف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أوضاع سوق العملات بأنها صعبة، لكنه قال إنها ليست أصعب من صيف عام 2018 ، أي بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مؤكدا أن الاستقرار سيعود إلى العملة الوطنية.

وأشار همتي في صفحته على تطبيق "إنستغرام"، أن استمرار الضغوط الأمريكية، وانخفاض سعر النفط، وتوقف العديد من الأعمال الاقتصادية لثلاثة شهور بسبب كورونا، رفع التوقعات بالتضخم عاليا.

ومن جانبه نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن تكون لدى الحكومة أي نوايا لزيادة قيمة العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن سوق العملات تحت السيطرة، وأنه سيتحسن خلال الأيام المقبلة.

المصدر: RT