استطلاع: واحدة من بين كل 3 شركات بكوريا الجنوبية ستخفض عدد العاملين بسبب كورونا

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد كوريا للبحوث الاقتصادية، أن واحدة من كل 3 شركات في كوريا الجنوبية قد تخفض عدد العاملين فيها في المستقبل بحال لم يظهر الاقتصاد علامات تعافي بعد كورونا.

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وقال حوالي 30% من 120 شركة شملتها الدراسة الاستقصائية، إنها لن تكون قادرة على الحفاظ على المستوى الحالي للتوظيف في حال لم تخف جائحة "كوفيد-19" خلال الأشهر الستة المقبلة.

وللاستعداد للتداعيات الاقتصادية من الوباء الذي أصاب أكثر من 4.6 مليون شخص حول العالم، قالت نسبة 22.5% من الشركات التي شملها الاستطلاع إنه يتعين عليها أن تتغلب على أزمة السيولة.

وقالت 20% من الشركات المستطلعة، إنها تسعى إلى تطبيق نظام الإجازة بدون مرتب، بينما تتحرك 17% من هذه الشركات لخفض المزايا والمكافآت.

وقالت 9% من الشركات أنها تدرس تسريح العمال.

وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية، وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا، أول خسارة في الوظائف على أساس سنوي منذ عام 2009 في مارس، حيث بدأت جائحة كورونا في إلحاق الضرر بسوق العمل.

وفقدت الدولة حوالي 195 ألف وظيفة في الشهر، مسجلة أكبر انخفاض حاد منذ مايو 2009، عندما فقدت حوالي 240 ألف وظيفة، وفقا للإحصائيات الرسمية.

المصدر: يونهاب