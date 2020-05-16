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57 مليار يورو لدعم البلديات المتضررة من كورونا في ألمانيا

مال وأعمال

57 مليار يورو لدعم البلديات المتضررة من كورونا في ألمانيا
Reuters
صورة أرشيفية
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كشفت وثيقة من وزارة المالية الألمانية أن الوزير أولاف شولتس يعد مساعدات قيمتها 57 مليار يورو لمساعدة إدارات البلديات على التكيف مع الهبوط الحاد في عائدات الضرائب بسبب فيروس كورونا.

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ووفقا لوثيقة وزارة المالية، تهدف حزمة المساعدات التي يعمل عليها شولتس لمساعدة المدن والبلدات على تحقيق استقرار في وضعها المالي، كما تتضمن مساعدات إضافية لبعض البلديات التي تعاني من ديون ضخمة.

وقال شولتس: "هذا الدرع الواقي سيساعد البلديات على تخطي الموقف الصعب الراهن بل وسيجعلها تؤدي مهامها بشكل أفضل".

وتظهر الوثيقة أن الحكومة الاتحادية تريد أن تتحمل حكومات الولايات، وعددها 16 ولاية، نصف النفقات وأنه من المفترض أن يقر البرلمان الخطة قبل نهاية العام الجاري.

ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، حتى رغم بدء تخفيف إجراءات العزل العام، التي فرضت لمكافحة الوباء تدريجيا.

وتسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية بانخفاض حاد في إيرادات الضرائب، مما ترك فجوة في تمويل البلديات.

المصدر: رويترز

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