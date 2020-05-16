تخفيض تصنيف الآفاق الاقتصادية لفرنسا إلى "سلبية"

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني درجة الآفاق الاقتصادية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، معبرة عن تخوفها من تراجع المالية العامة والاقتصاد هذه السنة، لكنها لم تغير درجتها "AA".

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وقالت الوكالة في بيان اليوم السبت إن: "خفض الآفاق يعكس التدهور الكبير المتوقع هذه السنة للمالية العامة والنشاط الاقتصادي بسبب وباء كوفيد-19".

وأضافت أن: "تدهور إحداثيات المالية العامة سيجري في أجواء مستوى مديونية مرتفع أساسا.. وتقدم محدود في تعزيز الميزانية منذ الأزمة المالية في 2008 ونمو اقتصادي معتدل".

وبعد هذا القرار، أمام الوكالة سنتين لخفض درجة ائتمان فرنسا.

وكانت وكالة "ستاندارد اند بورز" للتصنيف الائتماني قد أبقت على درجة فرنسا عند "AA" أيضا، لكنها لم تغير توقعاتها لآفاقها التي بقيت "مستقرة".

المصدر: أ ف ب