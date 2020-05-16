"ستاندرد آند بورز غلوبال": ارتفاع قياسي في عدد المرشحين لخفض التصنيف الائتماني

أظهر تحليل لـ"ستاندرد آند بورز غلوبال" أن عدد الشركات أو الدول المعرضة لخطر خفض تصنيفها الائتماني إلى عالية المخاطر من الدرجة الجديرة بالاستثمار، قد بلغ ارتفاعا قياسيا بسبب كورونا.

وتشير تقديرات "ستاندرد آند بورز" إلى أن عدد الشركات والدول المخفض تصنيفها بهذا الشكل بلغ بالفعل 24 هذا العام، مما يؤثر على ديون بأكثر من 300 مليار دولار، مبينة أن للشركات والدول البالغ عددها 111 المرشحة لهذا الخفض في التصنيف سندات بقيمة 444 مليار دولار أخرى، مما يعني أن المبلغ من المرجح أن يقفز بأكثر من ذلك بكثير.

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والشركات والدول المرشحة للخفض مهمة لأن مدى فقدان التصنيفات من الدرجة الجديرة بالاستثمار يمكن أن يدفع المستثمرين لبيع السندات من أجل شركات أكثر جدارة ائتمانية، مما يرفع تكاليف اقتراضها.

وقالت "ستاندرد آند بورز": "تواصل الضغوط الائتمانية التراكم"، مما يلقي الضوء على أن قرابة الربع من عدد الشركات المعرضة لخطر خفض التصنيف إلى عالية المخاطر البالغ 111، عرضة أيضا لتحذير صريح بخفض التصنيف.

وجرى بالفعل تجريد أسماء عالمية كبرى، مثل "فورد" و"كرافت هاينز" و"رينو" و"دلتا إيرلاينز" و"ماسيز" و"ماركس آند سبنسر" في قطاع التجزئة، من علامة الجديرة بالاستثمار منذ أن أضر فيروس كورونا باقتصادات كبرى.

وتتضمن قائمة المرشحين للخفض بعضا من الأسماء التي لا تقل شأنا، منها الناقلتين الوطنيتين "بريتش إيروايز" و"لوفتهانزا" وسلسلتي الفنادق العالميتين "حياة" و"ماريوت" وعملاقي التعدين "أرسيلورميتال" و"فيل البرازيلية".

المصدر: رويترز