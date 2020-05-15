أسعار النفط تقفز مع ظهور علامات تحسن في الطلب

قفزت أسعار الخام الأمريكي 7 بالمئة يوم الجمعة، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ مارس على خلفية زيادة الطلب على النفط في وقت خففت فيه الدول قيود السفر التي فرضتها للحد من انتشار كورونا.

وربح الخام الأمريكي 19.7 بالمئة على مدار الأسبوع وصعد خام برنت 5.2 بالمئة بعد أسبوع من الأنباء الإيجابية، وزادت عقود كلا الخامين للأسبوع الثالث على التوالي.

إقرأ المزيد

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.87، بما يعادل 6.8 بالمئة، عند 29.43 دولار للبرميل، ليقل قليلا عن أعلى مستوى في الجلسة عند 29.92 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس، كما قفز غرب تكساس الوسيط تسعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وجرت تسوية خام برنت على زيادة 1.37 دولار، أو 4.4 بالمئة، عند 32.50 دولار للبرميل، وربح برنت حوالي 7 بالمئة يوم الخميس.

ولا تزال السوق حذرة في حين لم تنته جائحة فيروس كورونا بعد وظهرت مجموعات جديدة من الإصابة في بعض الدول التي تخفف إجراءات العزل.

وبدأت تخفيضات إنتاج لم يسبق لها مثيل بنحو 10 ملايين برميل يوميا من جانب دول منظمة "أوبك" ومنتجين متحالفين معها، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، لشهري مايو ويونيو، في حين تعهدت السعودية والكويت والإمارات بالخفض بأزيد من التزاماتها.

واليوم، قالت عمان إنها تدرس خفض الإنتاج بشكل أكبر في يونيو هي الأخرى.

المصدر: رويترز