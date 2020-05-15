"فيتش": لا يوجد دليل على أزمة تمويل في تركيا في الوقت الحالي

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن مستوى الدين المنخفض نسبيا في تركيا وخبرتها في اجتياز اضطرابات السوق المالية تساعد تصنيفها على الصمود أمام جائحة كورونا والضغط على العملة.

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ومع ذلك، فقد تغيرت توقعات الوكالة بشكل كبير منذ أن قامت بمراجعة تصنيف تركيا في فبراير الماضي، حيث يرتقب أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 2% على الأقل في عام 2020 بدلا من أن يشهد نموا حادا، كما أن ضعف الليرة أدى إلى استنزاف احتياطي العملات الأجنبية.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم الجمعة أن عجز ميزانية تركيا سجل 43.2 مليار ليرة في أبريل، بارتفاع 135.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما بلغ العجز في مارس 43.7 مليار ليرة.

وسجلت الميزانية عجزا قدره 18.3 مليار ليرة في أبريل من العام الماضي.

وكشفت البيانات أن الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، أظهر عجزا بقيمة 26.2 مليار ليرة في أبريل.

المصدر: "رويترز"