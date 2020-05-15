وزارة الطاقة في أذربيجان تؤكد القيام بالتزاماتها في إطار اتفاق "أوبك+"

قالت وزارة الطاقة في أذربيجان، يوم الجمعة، إنها أوفت بالتزاماتها في إطار اتفاق "أوبك+" بنسبة 98 بالمئة، وذلك في الأيام العشرة الأولى من شهر مايو الجاري.

وقال برويز شهبازوف وزير الطاقة في أذربيجان، في بيان: "يتطلب تطبيق الاتفاق التاريخي المبرم في أبريل حساسية عالية وإجراءات حاسمة من ناحية دول أوبك والدول من خارجها".

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وأضاف شهبازوف: "يلعب خفض إضافي لإنتاج النفط من السعودية والإمارات والكويت دورا مهما في عملية تنظيم سوق النفط".

وقد اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في أبريل على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو، وهو خفض غير مسبوق، ورغم أن المنتجين سيخففون القيود ببطء بعد يونيو، ستستمر تخفيضات الإمداد حتى أبريل 2022.

وأعلنت السعودية بشكل مفاجئ يوم الاثنين أنها ستعمق طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من يونيو بمقدار مليون برميل يوميا، قائلة إنها تريد تسريع وتيرة تصريف تخمة المعروض العالمي وإعادة التوازن لسوق النفط.

وانضم المنتجان الخليجيان العضوان بأوبك الإمارات والكويت إلى السعودية وتعهدا بتخفيضات جديدة لإنتاجهما في يونيو بما إجماليه 180 ألف برميل يوميا.

وبموجب التزاماتها في إطار اتفاق "أوبك+" الأخير، يتعين على أذربيجان خفض إنتاج النفط اليومي في مايو ويونيو من العام الجاري إلى 554 ألف برميل من 718 ألف برميل في أكتوبر 2018.

ويجب أن يكون إنتاج النفط في البلاد في الفترة من يوليو إلى ديسمبر هذا العام 587 ألف برميل يوميا و620 ألف برميل يوميا من يناير 2021 إلى 2022.

والاجتماع القادم لـ"أوبك+" في أوئل يونيو يخصص لاتخاذ قرار بشأن سياستها الإنتاجية، وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تقلص مجموعة المصدرين التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا من يوليو إلى ديسمبر.

المصدر: رويترز