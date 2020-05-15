مصر تعلن تصنيع أضخم جرافة حفر في الشرق الأوسط (صورة)

أعلن مجلس الوزراء المصري تمكن هيئة قناة السويس، من تدشين الكراكة (جرافة حفر) "مهاب مميش" بترسانة IHC الهولندية، المصنفة كأكبر ترسانة عالمية متخصصة في مجال بناء الكراكات.

وأنزلت جرافة الحفر من الحوض العائم بالترسانة الهولندية إلى المياه، لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات عليها ، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا.

ومن جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع إن "الكراكة الجديدة تعد إضافة قوية نحو تعزيز قدرات أسطول كراكات الهيئة، ونقطة انطلاق لخدمة الأهداف القومية واستراتيجية العمل التي تصبو إلى رفع كفاءة القناة، والحفاظ على تنافسيتها من خلال الاضطلاع بأعمال الصيانة الدورية، وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، علاوة على كونها نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال إدارة الكراكات بالهيئة في هذا المجال، للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وأبرزها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه بالعمل على تعظيم أصول الهيئة وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لها، تطبيقا لاستراتيجية هيئة قناة السويس 2023.

المصدر: RT