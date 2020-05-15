تركيا تسجل عجزا في أبريل بارتفاع نحو 136% على أساس سنوي

قالت وزارة المالية التركية، إن عجز ميزانية البلاد سجل 43.2 مليار ليرة في أبريل، بارتفاع 135.8 بالمئة على أساس سنوي.

وكشفت البيانات أن الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، أظهر عجزا بقيمة 26.2 مليار ليرة في أبريل.

وكانت الميزانية التركية قد سجلت عجزا مقداره 18.3 مليار ليرة في أبريل من العام الماضي.

ويواجه الاقتصاد التركي ركودا سيكون الثاني له في أقل من عامين بسبب جائحة مرض كوفيد-19، بعد أن خرج من ركوده الأول في النصف الثاني من 2019.

1 دولار = 6.92 ليرة تركية

المصدر: وكالات