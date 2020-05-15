 
مباشر

تركيا تسجل عجزا في أبريل بارتفاع نحو 136% على أساس سنوي

مال وأعمال

تركيا تسجل عجزا في أبريل بارتفاع نحو 136% على أساس سنوي
Reuters
تركيا - صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvr0

قالت وزارة المالية التركية، إن عجز ميزانية البلاد سجل 43.2 مليار ليرة في أبريل، بارتفاع 135.8 بالمئة على أساس سنوي.

وكشفت البيانات أن الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، أظهر عجزا بقيمة 26.2 مليار ليرة في أبريل.

وكانت الميزانية التركية قد سجلت عجزا مقداره 18.3 مليار ليرة في أبريل من العام الماضي.

ويواجه الاقتصاد التركي ركودا سيكون الثاني له في أقل من عامين بسبب جائحة مرض كوفيد-19، بعد أن خرج من ركوده الأول في النصف الثاني من 2019.

1 دولار = 6.92 ليرة تركية

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا