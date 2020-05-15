النفط يرتفع بفعل تراجع المخزون الأمريكي وبيانات وكالة الطاقة

أغلقت أسعار النفط مرتفعة يوم الخميس، بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع المخزونات العالمية في النصف الثاني من 2020، وإن ظلت المخاوف قائمة من موجة ثانية من إصابات بكوفييد 19.

وزادت أسعار الخام قليلا في الأسبوعين الأخيرين مع تخفيف بعض الدول قيود التصدي للفيروس من أجل السماح بإعادة فتح المصانع والمتاجر.

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وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 1.94 دولار بما يعادل 6.7 بالمئة إلى 31.13 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.27 دولار أو تسعة بالمئة لتغلق عند 27.56 دولار للبرميل.

كما انتعشت السوق بعد خسائر يوم الأربعاء التي نتجت عن توقعات اقتصادية متشائمة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي حذر من "فترة ممتدة" من النمو الاقتصادي الضعيف.

وصرح جون كيلدوف، الشريك لدى "أغين كابيتال" (Again Capital) في نيويورك، بأن "الطلب على البنزين يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى التوظيف، ومن الصعب رؤية الطلب على البنزين يرتفع بدرجة أكبر بكثير عما حققه بالفعل".

جدير بالذكر أن إجمالي طلبات إعانة البطالة الأمريكية بلغ 2.98 مليون بعد تعديله في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في التاسع من مايو، حسبما ذكرته وزارة العمل اليوم، ويقل ذلك عن مستوى الأسبوع الماضي البالغ 3.18 مليون لكنه يظل مستوى بالغ الارتفاع للأسبوع السادس على التوالي.

المصدر: رويترز