تسيطر عليها "كورال القابضة" السعودية.. المغرب سيستغل السعة التخزينية لمصفاة تكرير "سامير"

قال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن الحكومة المغربية تسعى لاستئجار السعة التخزينية البالغة مليوني متر مكعب لمصفاة تكرير "سامير" المغلقة منذ 2015 لتعزيز الاحتياطيات في ظل تدني أسعار النفط.

وقال المصدر يوم الخميس، في تصريح للوكالة البريطانية ووسائل الإعلام المحلية، إن الحارس القضائي الذي عينته المحكمة للإشراف على عملية التصفية وافق على دراسة طلب الحكومة، لكن الشروط لم تعلن بعد.

وأفادت "رويترز" بأنه لم يتسن التواصل مع وزارة الطاقة للحصول على تعليق.

ومصفاة "سامير" التي تسيطر عليها "كورال القابضة" السعودية، مدينة بأكثر من 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) ضرائب متأخرة وتراكمت عليها ديون تبلغ 44 مليار درهم منذ وضعها قيد التصفية في 2017.

المصدر: رويترز