الليرة التركية ترتفع عقب تقرير عن مساعي تمويل أجنبي

ارتفعت الليرة التركية يوم الخميس، لتسجل 6.9 مقابل الدولار بعد تقرير لـ"رويترز" أفاد بأن الحكومة تطلب مساعدة حلفاء أجانب في إطار بحث عاجل عن التمويل.

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وقال ثلاثة مسؤولين أتراك كبار إن مسؤولي الخزانة والبنك المركزي أجروا محادثات ثنائية في الأيام الأخيرة مع نظرائهم من اليابان وبريطانيا بشأن إنشاء خطوط مبادلة عملة، ومع قطر والصين بشأن زيادة حجم تسهيلات قائمة.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، مما يحد من قدرة أنقرة على معالجة بواعث القلق حيال احتياطياتها الأجنبية الآخذة بالتناقص وعبء ديونها الضخم.

وأبلغ أحد المسؤولين "رويترز" أن تركيا تشعر بالثقة بعد المحادثات، لكن من غير الواضح مدى اقترابها من إبرام اتفاقات في وقت تستنزف فيه جائحة فيروس كورونا موارد الحكومات والبنوك المركزية على نحو غير مسبوق.

وأشار أحدهم إلى أن "المحادثات في وضع أفضل وبخاصة مع قطر والصين وبريطانيا.. يحدوني التفاؤل حيال تقديم قدر معين من الموارد.. وإن اتفاقا لن يستغرق وقتا طويلا".

ويتزامن الجهد الدبلوماسي مع جائحة فيروس كورونا التي من المتوقع أن توقد شرارة ركود اقتصادي.

المصدر: رويترز