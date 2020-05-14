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السعودية تؤكد مواصلة ربط عملتها بالدولار الأمريكي

مال وأعمال

السعودية تؤكد مواصلة ربط عملتها بالدولار الأمريكي
Reuters FAISAL AL NASSER
عملات للريال السعودي
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أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الخميس، مواصلتها الالتزام بسياسة ربط سعر صرف العملة المحلية بالدولار الأمريكي.

وقالت المؤسسة، في بيان بثته قناة "الإخبارية" التلفزيونية الرسمية، إن سياسة تثبيت صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي تخدم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للسعودية منذ أكثر من 30 عاما.

وأضافت أن احتياطيات النقد الأجنبي تغطي واردات 43 شهرا وأنها تشكل 88% من الكتلة النقدية "بمفهومها الواسع والشامل".

ويبلغ سعر الريال السعودي في بورصة العملات حاليا 0.27 دولار أمريكي.

المصدر: الإخبارية السعودية + وكالات

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