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نمو تدفق البضائع عبر ممر الشحن الشمالي الروسي

مال وأعمال

نمو تدفق البضائع عبر ممر الشحن الشمالي الروسي
Sputnik
نمو تدفق البضائع عبر ممر الشحن الشمالي الروسي
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ذكرت وكالة النقل البحري والنهري الروسية، أن شحن البضائع عبر ممر الملاحة الشمالي نما في الفترة من يناير وإلى أبريل 2020 بنسبة 4.5% على أساس سنوي.

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ووفقا للوكالة فإن وزن البضائع التي تم شحنها عبر ممر الملاحة البحري هذا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تجاوز 10 ملايين طن.

وفي وقت سابق قال ممثل الوكالة، نيكولاي مونكو، لوكالة الأنباء "تاس" الروسية، إن "نمو نقل البضائع سيكون معتدلا في عام 2020".

وخلال العام الماضي تم نقل 31.5 مليون طن من البضائع عبر الممر الشمالي، ارتفاعا من 21.1 مليون طن تم نقلها في 2018. 

نمو تدفق البضائع عبر ممر الشحن الشمالي الروسي

ومن المتوقع أن يصبح طريق الملاحة الشمالي، الذي يمتد على طول منطقة القطب الشمالي والشرق الأقصى في روسيا، مسارا تجاريا رئيسيا لشحن البضائع بين أوروبا وآسيا.

ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الممر هو "مفتاح تطوير منطقة القطب الشمالي الروسية في الشرق الأقصى".

وتسعى روسيا لجعل الممر شريان نقل عالميا، وتستهدف زيادة شحن البضائع عبره لتصل إلى 80 مليون طن في السنة، وسيتم نقل الغاز الطبيعي المسال والنفط والفحم بشكل رئيسي عبر هذا الممر.

وفترة نقل الشحنات من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا تقل بنحو النصف إذا ما قورنت بمسارات الشحن عبر قناتي السويس وبنما.

المصدر: وكالات

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