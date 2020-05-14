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صادرات النفط الإيرانية تنخفض إلى مستوى قياسي

مال وأعمال

صادرات النفط الإيرانية تنخفض إلى مستوى قياسي
Reuters
صادرات النفط الإيرانية تبلغ مستوى قياسيا منخفضا
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تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض إذ فاقمت أزمة كورونا تداعيات العقوبات الأمريكية التي تحد بالفعل من الشحنات، مما يؤكد تآكل النفوذ النفطي لإيران.

وبلغت الصادرات في المتوسط 70 ألف برميل يوميا في أبريل الماضي، بعدما كانت عند 287 ألف برميل في مارس الماضي، بحسب "كبلر"، وهي هيئة تقوم برصد تدفقات النفط.

إلا أن "كبلر" قالت إن الرقم تقديري، وقد يرتفع إلى 200 ألف برميل، إذ يصعب تقدير الأحجام. لكن حتى في تلك الحالة فإنه سيظل الأدنى خلال عقود من الزمن.

المصدر: "رويترز"

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