انخفاض مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.62% في التعاملات الصباحية

انخفض مؤشر "نيكي" للأسهم اليابانية بنسبة 0.62% في التعاملات الصباحية الخميس، حسب وكالة "رويترز".

وهبط نيكي 0.62 في المئة إلى 20140.49 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66 في المئة إلى 1464.99 نقطة.

ويأتي هذا فيما توقعت وسائل إعلام محلية أن ترفع اليابان حالة الطوارئ عن 39 مقاطعة اليوم الخميس، على أن تبقى سارية في العاصمة طوكيو.

وأعلن ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالة الطوارئ على الصعيد الوطني قبل شهر على خلفية تفشي فيروس كورونا، وحثت السلطات المواطنين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي في محاولة لإبطاء وتيرة الإصابات الجديدة وتخفيف الضغط على القطاع الطبي. وقالت الحكومة حينذاك إنها ستعيد تقييم الوضع في منتصف مايو.

ويسعى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مثل جميع قادة العالم إلى تحقيق التوازن بين الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء الإغلاق العام والحاجة إلى احتواء الفيروس. وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنها ستضم أربعة خبراء اقتصاديين إلى لجنتها الاستشارية لمكافحة كورونا.

وسجلت اليابان 16100 إصابة بفيروس كورونا، باستثناء تلك التي رصدت في السفينة السياحية "أميرة الماس" وتم عزلها في ميناء يوكوهاما، إضافة إلى و696 حالة وفاة حتى الآن وفقا لإذاعة NHK العامة.

المصدر: رويترز