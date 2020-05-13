الولايات المتحدة تسعى لشراء مليون برميل من النفط لاحتياطي الطوارئ

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، الأربعاء أنها ستشتري ما يصل إلى مليون برميل من الخام منخفض الكبريت، من أجل الاحتياطي البترولي الحكومي المخصص للطوارئ.

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وقالت الوزارة إنها تسعى إلى ذلك في إطار جهود لمساعدة المنتجين الذين يعانون في ظل انهيار الطلب بسبب فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغت الوزارة خطة سابقة لشراء ما يصل إلى 30 مليون برميل لاحتياطي البترول الاستراتيجي، عقب إحجام الكونغرس عن اعتماد التمويل اللازم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه في شهر مارس وزير الطاقة دان برويليت، بملء الاحتياطي الاستراتيجي عن آخره، وحاولت الوزارة تدبير التمويل لشراء 77 مليون برميل، وهو ما كان سيصل بالمخزون إلى طاقته القصوى البالغة 714 مليون برميل.

وقالت الوزارة إن شراء ما يصل إلى مليون برميل "سيختبر الأوضاع الحالية للنفط الخام المتاح للاحتياطي الاستراتيجي في مقابل عقود بورصة نيويورك التجارية الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المتداولة في السوق المالية".

وتراجعت مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة على غير المتوقع في أحدث أسبوع، مع انخفاض احتياطي البنزين، بينما زاد مخزون نواتج التقطير، حسب معلومات الطاقة الأمريكية.

المصدر: رويترز