صندوق النقد: انهيار الاستهلاك يجر معه توقعات الاقتصاد العالمي

قالت جيتا جوبيناث كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إن انهيارا في الاستهلاك وبيانات أخرى واردة يجر معه توقعات الاقتصاد العالمي.

وقالت جوبيناث إن البيانات الاقتصادية منذ أبريل تؤكد توقعات صندوق النقد لانكماش الناتج الاقتصاد العالمي ثلاثة بالمئة، وربما ما هو أسوأ.

وأبلغت مؤتمرا استضافته صحيفة "فايننشال تايمز": "يبدو أن التوقعات ستزداد سوءا".

وأضافت أن انهيار الاستهلاك من المرجح أن "يفضي إلى تعديلات بالخفض".

المصدر: رويترز