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السعودية تقلص إنتاج نفط يونيو مليون برميل إضافية يوميا

مال وأعمال

السعودية تقلص إنتاج نفط يونيو مليون برميل إضافية يوميا
Reuters
شركة أرامكو السعودية
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وجهت وزارة الطاقة السعودية شركة "أرامكو" إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا.

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وقال مسؤول بوزارة الطاقة السعودية اليوم الاثنين، إن الوزارة وجهت شركة النفط الوطنية أرامكو بتقليص إنتاجها من النفط الخام لشهر يونيو بقدر طوعي إضافي يبلغ مليون برميل يوميا، فوق التخفيضات التي تعهدت بها المملكة بالفعل بموجب اتفاق "أوبك+".

وقال "بهذا يصل إجمالي خفض الإنتاج الذي ستطبقه المملكة إلى حوالي 4.8 مليون برميل يوميا من مستوى إنتاج أبريل".

وأضاف "وبالتالي، سيكون إنتاج المملكة لشهر يونيو، بعد الخفض المستهدف والطوعي، 7.492 مليون برميل يوميا".

المصدر: رويترز

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