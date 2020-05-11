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النفط يهبط بفعل تخمة المعروض والمخاوف من موجة كورونا ثانية

مال وأعمال

النفط يهبط بفعل تخمة المعروض والمخاوف من موجة كورونا ثانية
Reuters
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هبطت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم متأثرة بمخاوف من تخمة الأسواق وأزمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا، على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم.

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وبحلول الساعة 0624 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 51 سنتا بما يعادل 1.7% إلى 30.46 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو 2% إلى 24.25 دولار للبرميل.

وحقق كلا خامي القياس مكاسب على مدار الأسبوعين الأخيرين مع تخفيف الدول القيود التجارية والاجتماعية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وانتعاش الطلب على الوقود وإن بشكل متواضع. ومن العوامل الداعمة أيضا انخفاض إنتاج النفط في أنحاء العالم.

لكن إرهاصات محتملة لموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في شمال شرق الصين وفي كوريا الجنوبية أثارت قلق المستثمرين حتى مع شروع مزيد من الدول في تخفيف قيود التصدي للجائحة وهو ما قد يدعم الطلب على النفط.

المصدر: "رويترز"

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