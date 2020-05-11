الإمارات: لا نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة

أكد وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري اليوم الاثنين، أنه لا توجد نية لدى الدولة لزيادة ضريبة القيمة المضافة على النسبة المعمول بها حاليا وهي 5%.

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وأضاف في تصريحات صحفية أنه لا يوجد تغيير أو تعديل على ما تم إعلانه سابقا بشأن عدم وجود خطط مستقبلية لرفع النسبة الأساسية المطبقة لضريبة القيمة المضافة في الدولة.

جاء ذلك تعقيبا على ما قامت به السعودية اليوم من رفع نسبة القيمة المضافة إلى 15%.

وشهدت الأسهم السعودية تراجعا حادا بعد إعلانها أنها ستزيد ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، من أجل تحصين وضعها المالي الذي تضرر بشدة جراء انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "الإمارات اليوم"