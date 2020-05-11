 
مباشر

الإمارات: لا نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة

مال وأعمال

الإمارات: لا نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nulx

أكد وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري اليوم الاثنين، أنه لا توجد نية لدى الدولة لزيادة ضريبة القيمة المضافة على النسبة المعمول بها حاليا وهي 5%.

إقرأ المزيد
أسهم السعودية تهوي بعد رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها
أسهم السعودية تهوي بعد رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها

وأضاف في تصريحات صحفية أنه لا يوجد تغيير أو تعديل على ما تم إعلانه سابقا بشأن عدم وجود خطط مستقبلية لرفع النسبة الأساسية المطبقة لضريبة القيمة المضافة في الدولة.

جاء ذلك تعقيبا على ما قامت به السعودية اليوم من رفع نسبة القيمة المضافة إلى 15%.

وشهدت الأسهم السعودية تراجعا حادا بعد إعلانها أنها ستزيد ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، من أجل تحصين وضعها المالي الذي تضرر بشدة جراء انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "الإمارات اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا