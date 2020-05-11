العراق يخسر نحو 11 مليار دولار خلال أربعة أشهر بسبب انخفاض أسعار النفط

أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية في العراق (سومو)، اليوم الاثنين، عن خسارة العراق نحو 11 مليار دولار خلال أربعة أشهر بسبب انخفاض أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت إحصائية للشركة أن "العراق باع خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2020 ما يقرب من 409 مليون و96 ألفا و972 برميلا من النفط الخام وبمعدل سعر بلغ ما يقرب من 38 دولارا، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية 15 مليارا و391 مليونا و201 ألف دولار".

وأضافت أن "العراق باع خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الماضي 2019 كميات من النفط بلغت 423 مليونا و284 ألفا و489 برميلا وبمعدل سعر بلغ 62 دولارا، وبإيرادات بلغت 26 مليارا و275 مليونا و283 ألف دولار".

المصدر: RT