أسهم السعودية تهوي بعد رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها
Reuters Ahmed Yosri
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تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية تراجعا حادا في المعاملات المبكرة بعد أن قالت المملكة إنها ستزيد ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة.
وانخفض المؤشر نحو 2,8% في الساعة 7:27 بتوقيت غرينتش. وشملت الخسائر سائر الأسواق الرئيسية في الخليج أيضا، حيث هبطت في دبي 2,3%.
تأتي إجراءات التقشف في وقت يعاني فيه أكبر مصدر للنفط في العالم من تداعيات انهيار في أسعار الخام، بينما يتصدى لتفشي فيروس كورونا المستجد.
المصدر: "رويترز"