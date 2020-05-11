صحيفة: إيلون موسك ملياردير أمريكي ومبتكر عالمي لكنه يعيش غارقا في الديون

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قيمة الأصول الشخصية لرائد الأعمال الأمريكي، إيلون موسك، بلغت 39 مليار دولار، ومع ذلك ما زال هو شخصيا يعيش على القروض المصرفية ويؤمن مصروفاته منها.

إقرأ المزيد

وبحسب الصحيفة، تتجاوز الديون الشخصية لموسك 500 مليون دولار، ورجل الأعمال المعروف يقترض الأموال من البنوك بضمان أسهم شركتي "تسلا" و"سبيس أكس".

في عام 2019، رهن حوالي نصف أسهمه في شركة تسلا (في المجموع، يمتلك حصة 20% من مجموع أسهم الشركة). وكانت قيمة أسهمه هذه تقدر بـ 15 مليار دولار، وهي الآن تساوي 28 مليار.

ويدعي رجل الأعمال الشهير أنه شخصيا لا يحتاج إلى المال، لكن محاميه أثناء إجراءات المحاكمة مع البريطاني فيرنون ريبورث في عام 2019، قال إن موكله لم يكن لديه ما يكفي من الأموال الشخصية لدفع التعويض في قضية التشهير. وأكد أن معظم أصول موسك هي أسهم وليست أموالا نقدية.

وخلصت الصحيفة إلى القول: "إذا انخفضت قيمة الأوراق المالية إلى ما دون مستوى معين، يحق للبنوك أن تطلب من مؤسس تسلا تسديد القروض قبل الموعد المحدد في عقد القرض، مما سيزيد من انخفاض سعر الأسهم. ولكن استنادا إلى الديناميكيات الإيجابية لأسعار أوراق الشركة، فإن مثل هذا السيناريو مستبعد وغير مرجح".

المصدر: "نوفوستي"