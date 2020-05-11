السعودية ترفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%

قررت المملكة العربية السعودية وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد، والذي تأثر بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا.

وأضافت الوكالة: "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو لعام 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو لعام 2020".

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اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس #كورونا المستجد.#واس_عامpic.twitter.com/5KRIKcBaBh — واس العام (@SPAregions) May 11, 2020

المصدر: واس