السعودية ترفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nuju
قررت المملكة العربية السعودية وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد، والذي تأثر بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا.
وأضافت الوكالة: "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو لعام 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو لعام 2020".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) May 11, 2020
اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس #كورونا المستجد.#واس_عامpic.twitter.com/5KRIKcBaBh
المصدر: واس