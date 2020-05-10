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ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 2.54% في أبريل

مال وأعمال

ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 2.54% في أبريل
Reuters Asmaa Waguih
ميدان التحرير في القاهرة
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أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أن التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى مستوى 2.54% سنويا في أبريل الماضي.

وأشار البنك المركزي إلى أن التضخم الأساسي وصل إلى 2.54% بعد 1.89% في مارس 2020.

ويستثني التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضروات الطازجة والفاكهة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدى البنك المركزي المصري في وقت سابق من اليوم، أن تضخم أسعار المواد الاستهلاكية بالمدن المصرية ارتفع إلى 5.9% في أبريل من 5.1% في مارس.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام مصرية

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