بورصات الخليج.. النفط يدفع المؤشر السعودي والبنوك تضرّ بدبي

أغلقت معظم بورصات الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأحد، ولقيت الأسهم السعودية دعما بارتفاع أسعار النفط، في حين دفعت أسهم البنوك بورصة دبي للهبوط.

وجرت تسوية خام برنت يوم الجمعة بارتفاع 1.51 دولار، بما يعادل 5.1%، إلى 30.97 دولار للبرميل بعدما قلص المنتجون الأمريكيون الإنتاج مع تراجع عدد منصات الحفر إلى مستوى قياسي متدن، في حين مضت مزيد من الولايات في خطط تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.8%، وقاد المكاسب سهم البنك السعودي البريطاني الذي زاد 4.8، كما صعد سهم البنك السعودي الفرنسي 3.7% وزاد سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية 0.5%.

وكانت وكالة "رويتزر" قد نقلت عن مصدرين أن "أرامكو" تسعى لإعادة هيكلة صفقة شراء حصة مسيطرة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عقب انخفاض قيمة الأخيرة أكثر من 40% بعد انهيار أسعار النفط واندلاع جائحة فيروس كورونا وارتفاع سهم "سابك" 1.3%.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 1.1% مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر المصارف الإسلامية في الإمارات، 1.7%، بينما هبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي منخفضا بمقدار 1.4%. وارتفع سهم أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 2.3%.

وارتفع المؤشر القطري 1.2% مع صعود سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 4.1%.

وأكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني الجمعة الماضي، تصنيف قطر عند درجة "‭‭‭AA-‬‬‬"، قائلة إنها تعتقد أن ميزانية الحكومة القطرية والميزان الخارجي سيوفران مصدات كافية لامتصاص الصدمات وأبقت على النظرة المستقبلية لقطر عند "مستقرة".

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم الرئيسي لبورصة مصر 0.8% حيث زاد سهم البنك التجاري الدولي 2.5%.

المصدر: رويترز