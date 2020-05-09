الخطوط الأردنية تسعى لإعادة جدولة الديون بعد تراجع الإيرادات

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم السبت، أنها طلبت إعادة جدولة مدفوعات الديون لشركات تأجير وبنوك، بعد تراجع "غير مسبوق" في الإيرادات نتيجة قيود وباء كورونا.

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وقالت الشركة المملوكة للدولة في إفصاح للبورصة، إنها طلبت من شركات تأجير الطائرات وموردين وبنوك إعادة جدولة الديون "لبضعة أشهر".

ولم تقدم الشركة التي لها شبكة واسعة بالمنطقة أرقاما بشأن تراجع الإيرادات منذ أغلق الأردن مجاله الجوي في 18 مارس.

جدير بالذكر أن وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" عدلت تصنيفها للأردن إلى نظرة سلبية، وأكدت التصنيف عند مستوى BB-.

وتقول الوكالة، إن تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية يعكس الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا على الأردن.

المصدر: "رويترز"