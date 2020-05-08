البنك المركزي الروسي بصدد صرف قروض بلا فائدة للشركات

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا، أن الشركات الروسية قدمت طلبات للحصول على قروض لتغطية رواتب موظفيها بقيمة 94 مليار روبل.

ووفقا لشروط هذا البرنامج الحكومي، يمكن للشركات حتى 1 أكتوبر الحصول على قرض لمدة تصل إلى 12 شهرا في الأشهر الستة الأولى، سيكون معدل فائدة القرض 0٪، ثم تنمو الفائدة إلى 4٪ في وقت لاحق، وتم توسيع هذا البرنامج ليشمل الشركات المتوسطة والكبيرة.

وأضافت نابيؤلينا: "في البداية ظننا أن البرنامج تعثر، لكنه أصبح الآن نشطا للغاية. وصل حجم الطلبات إلى مبلغ 94 مليار روبل وهذه الطلبات ليست فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل ومن الكبيرة أيضا".

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن البنك المركزي خصص 150 مليار روبل لهذا البرنامج، قابلة للزيادة بنحو 50 مليار روبل للمؤسسات الكبيرة.

وأطلقت الحكومة والبنك المركزي في روسيا منح القروض الميسرة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر كي تتمكن من تسديد رواتب موظفيها.

المصدر: نوفوستي