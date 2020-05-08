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بعد تعيينه الجديد في أوكرانيا.. سآكاشفيلي يعطي بكلمة واحدة وصفة لإنقاذ اقتصاد البلاد

مال وأعمال

بعد تعيينه الجديد في أوكرانيا.. سآكاشفيلي يعطي بكلمة واحدة وصفة لإنقاذ اقتصاد البلاد
Reuters Valentyn Ogirenko
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اعتبر الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل سآكشفيلي فور تعيينه رئيسا للهيئة التنفيذية للإصلاحات في أوكرانيا أن الإجراء الأهم لإنقاذ اقتصاد البلاد هو الحد من التقييدات الإدارية على نشاطه.

وقال سآكاشفيلي في تصريح تلفزيوتي اليوم الجمعة، إنه لا بد من دعم ممثلي قطاع الأعمال المنهكين بأزمة وباء فيروس كورونا من خلال رفع الكثير من اللوائح المنظمة عنهم.

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تعيين ساكاشفيلي رئيسا للهيئة التنفيذية للإصلاحات في أوكرانيا
تعيين ساكاشفيلي رئيسا للهيئة التنفيذية للإصلاحات في أوكرانيا

وأضاف: "الكلمة الرئيسية هي الحرية، في المرحلة الأولى، يجب إزالة اللوائح التي لا معنى لها في المجالين الضريبي والجمركي، حيث يتم تعبئة عدد كبير من الأوراق. (يجب ضمان) كل ما يتعلق بحرية ممارسة الأعمال".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد عين سآكاشفيلي الذي شغل منصب محافظ مقاطعة أوديسا جنوبي البلاد لفترة قصيرة في عهد الرئيس السابق بيترو بوروشينكو قبل قطيعة معه، رئيسا للهيئة التنفيذية للإصلاحات في أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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