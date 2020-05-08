المركزي الروسي يبيع عملات أجنبية بربع مليار دولار للحد من التقلبات في السوق

قام المصرف المركزي الروسي، في إطار الإجراءات الاستباقية للحد من التقلبات، ببيع عملات صعبة في السوق المحلية يوم 7 مايو الجاري، بقيمة 18.6 مليار روبل (نحو 251 مليون دولار).

وبعد الأخذ بعين الاعتبار حجم العملة الأجنبية المباعة من قبل البنك المركزي الروسي في 6 مايو الجاري، فإن إجمالي العملة المباعة يعادل 20.1 مليار روبل.

ومنذ 10 مارس الماضي، يقوم البنك المركزي بإجراء مبيعات استباقية للعملة الأجنبية في السوق المحلية للحد من التقلبات في سوق العملات المحلية ودعم الروبل الروسي.

وخلال هذه الفترة، بلغ حجم مبيعات العملات الأجنبية في السوق المحلية ما يعادل 539.5 مليار روبل.

ويتم تداول العملة الروسية الآن عند مستوى 74 روبلا للدولار، بعدما تم تداولها مطلع العام الجاري عند 62 روبلا للدولار.

(الدولار = 73.6 روبل)

المصدر: "تاس"