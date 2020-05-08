وزير المالية الأردني يقول عجز الميزانية سيزيد مليار دينار بسبب تداعيات كورونا

قال وزير المالية الأردني، محمد العسعس إن من المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية البلاد مليار دينار على الأقل بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأشار العسعس إلى أن خسائر العزل العام تقدر بمئة مليون دينار (140 مليون دولار) يوميا.

وأكد العسعس لقناة المملكة التلفزيونية الإخبارية أن التوقعات تشير إلى أن العجز حتى نهاية العام سيتجاوز ما كان متوقعا بمليار دينارعلى الأقل (1.4 مليار دولار)، موضحا أن الوضع شديد الصعوبة.

ولم يستبعد الوزير الاقتراض من الأسواق العالمية للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد رغم أنه حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضا.

يذكر أن وزير الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، قال في وقت سابق من الخميس إن سر نجاح المملكة بالتصدي لفيروس كورونا يكمن بإجراءاتها المبكرة والصارمة من حظر للتجول وغلق للحدود وحجر إلزامي على العائدين.

كما أكد أن التنسيق التام والمستمر بين جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية، ساهم في عدم تسجيل إصابات داخل حدود المملكة لثمانية أيام على التوالي.

وقال: "نحن خضنا تجربة ناجحة لكن لا زال أمامنا الكثير لنقوم به للتعافي من الوباء وخصوصا اقتصاديا".

المصدر: رويترز+وكالات