ازدهار تجارة أجهزة تشخيص كورونا مع توسع انتشار الفيروس عالميا

ازداد الطلب بشكل حاد على أجهزة تشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المصنوعة في كوريا الجنوبية، وازدهرت تجارتها الدولية وسط انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي.

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وأعلن مكتب الجمارك، اليوم الخميس، أن قيمة صادرات كوريا الجنوبية من أدوات تشخيص كورونا، بلغت 201.23 مليون دولار أمريكي (246.6 مليار وون) في شهر أبريل الماضي، بزيادة قدرها 8.4 أضعاف عن القيمة المسجلة في شهر مارس (24.1 مليون دولار).

وارتفعت صادرات أجهزة التشخيص من حيث الوزن بمقدار 5.5 أضعاف من 32.4 طن في شهر مارس إلى 178.6 طن في شهر أبريل.

وكانت قيمة صادرات أدوات التشخيص 3.4 ألف دولار فقط في شهر يناير.

وارتفع عدد الدول المستوردة لأدوات التشخيص من كوريا الجنوبية من دولة واحدة في يناير إلى 103 دول في أبريل.

وصدرت كوريا الجنوبية أجهزة تشخيص بقيمة 225.98 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وجاءت البرازيل في صدارة قائمة الدول المستوردة لأجهزة التشخيص من كوريا الجنوبية، بـ 30,153 دولار (13.3%). وتليها إيطاليا (22,463 دولار، 9.9%) والهند (21,389 دولار، 9.5%) والولايات المتحدة (17,945 دولار، 7.9%) وبولندا (14,867 دولار، 6.6%).

واستوردت المملكة العربية السعودية أجهزة تشخيص من كوريا الجنوبية بقيمة 7,904 دولارات (3.5%).

المصدر: "يونهاب"