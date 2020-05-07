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بوتين يترأس اجتماعا حول قطاع النقل في ظروف الجائحة

مال وأعمال

بوتين يترأس اجتماعا حول قطاع النقل في ظروف الجائحة
Sputnik
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يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا، عن بعد، لمناقشة الوضع السائد حاليا في قطاع النقل في روسيا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر في العديد من مجالات النقل في روسيا، بأنه من المقرر مبدئيا، أن يعقد الاجتماع حول قطاع النقل برئاسة بوتين في 7 مايو الجاري.

ويوم أمس قال الرئيس بوتين، خلال اجتماع حول تنفيذ الإجراءات التي اتخذت سابقا لدعم الاقتصاد والمجال الاجتماعي، إنه ستتم مناقشة "الوضع في مجال النقل" في اليوم التالي.

قبل ذلك، أشارت صحيفة "كوميرسانت"، إلى أن وزارة النقل الروسية طلبت تقديم مجموعة من المساعدات لقطاع النقل في روسيا، بما في ذلك تخفيف القيود والضرائب المختلفة المفروضة على قطاع الشحن وكذلك النقل الجوي ومحطات القطارات والحافلات، بما في ذلك تصفير ضريبة القيمة المضافة على الشحن الداخلي والخارجي حتى عام 2030.    

المصدر: نوفوستي

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