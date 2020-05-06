إيطاليا.. قطاع الخدمات ينكمش بأسرع وتيرة في أكثر من 22 عاما

أظهر مسح نشر الأربعاء أن قطاع الخدمات في إيطاليا انكمش في أبريل بأسرع وتيرة في أكثر من 22 عاما، مع إغلاق معظم الشركات وسط اجراءات العزل العام الرامية لإحتواء فيروس كورونا.

وهبط مؤشر "آي اتش أسماركت" لنشاط الخدمات إلى 10.4 من 17.7 في مارس، ليواصل تراجعه الحاد عن مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، ومسجلا أدنى قراءة منذ بدأ إجراء المسح في يناير 1998.

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وكان مسح "آي اتش أس ماركت" لقطاع الصناعات التحويلية، الذي نشر يوم الاثنين، قد أظهر أيضا أن النشاط انكمش بأسرع وتيرة في سجلات المسح.

وأدت القيود التي فرضتها الحكومة، والتي ظلت سارية طوال شهر أبريل، إلى توقف كل أنشطة الخدمات التي تعتبر غير حيوية لسلسلة الإمداد في إيطاليا.

وهبط المؤشر المجمع لمديري المشتريات في قطاعي الخدمات والتصنيع في أبريل إلى 10.9 من 20.2 في الشهر السابق، مسجلا أيضا أدنى مستوى منذ بدأ إجراء المسح.

وسجل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكماشا بلغ 4.7 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، وتتوقع الحكومة أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي للعام بكامله بنسبة 8.0 في المئة.

المصدر: رويترز