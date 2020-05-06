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المركزي الروسي يتوقع تخفيف قيود كورونا في يونيو المقبل

مال وأعمال

المركزي الروسي يتوقع تخفيف قيود كورونا في يونيو المقبل
Sputnik MAXIM BLINOV
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توقع البنك المركزي الروسي عودة النشاط الاقتصادي في روسيا إلى وضعه الطبيعي مع تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا، في شهر يونيو المقبل.

وجاء في تقرير للبنك المركزي، اليوم الأربعاء، أنه "بعد انخفاض حاد للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني (من العام الجاري) يتوقع بنك روسيا عودة النشاط الاقتصادي تبعا لتخفيف القيود".

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وأضاف التقرير أن "التوقعات الأساسية تنطلق من أن تخفيف القيود سيبدأ في يونيو".

وأكد البنك المركزي أنه ينظر إلى القيود بمثابة السبب للانخفاض المؤقت للقدرات الاقتصادية، وبالتالي ينطلق من وتائر أدنى لنمو القدرات مما كان مفترضا في وقت سابق.

وأشار إلى أن توقعاته تعكس نتائج تكييف الاقتصاد العالمي والروسي مع التغيرات، بالإضافة إلى الحد من إنتاج النفط وفقا لاتفاق أوبك+، الذي تم التوصل إليه في أبريل.

المصدر: نوفوستي

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