مؤشران في بورصة "وول ستريت" يهبطان مع إلقاء ترامب شكوكا على اتفاق التجارة مع الصين

تراجع المؤشران "ستاندرد اند بورز 500" و"داو جونز" في بورصة وول ستريت اليوم الأربعاء، بعد أن ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكوكا على اتفاق التجارة مع الصين.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا رغم أنه قلص مكاسبه في أواخر الجلسة بعد أن قال ترامب إن الصين قد تحافظ أو لا تحافظ على اتفاق التجارة.

وأنهى المؤشر "داو جونز الصناعي" جلسة التداول منخفضا 218.45 نقطة، أو 0.91 بالمئة، إلى 23664.64 نقطة، بينما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الأوسع نطاقا 20.02 نقطة، أو 0.70 بالمئة، ليغلق عند 2848.42 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 45.27 نقطة، أو 0.51 بالمئة، إلى 8854.39 نقطة.

كما أظهرت بيانات أن أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة قاموا بتسريح 20 مليون عامل في أبريل، وهو ما يبرز التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

المصدر: رويترز