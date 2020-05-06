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"المركزي الروسي": شهر الإغلاقات اقتطع ما بين 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي

مال وأعمال

Reuters Максим Блинов
مقر البنك المركزي الروسي
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ذكر البنك المركزي الروسي أن شهر الإغلاقات التي تم فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد سيؤدي إلى خسارة ما بين 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال البنك المركزي، في تقرير أصدره مساء اليوم الأربعاء: "شهر كامل على إغلاق العمل قد يقطع لوحده عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي ما بين 1.5% إلى 2% (أو من 4.5% إلى 6% خلال الربع)".

وأشار المركزي الروسي مع ذلك إلى أن إجراءات الحكومة ستكون قادرة على تعويض جزء من خسائر الناس وقطاع الأعمال.

وذكر أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2020 بلغ حجما يتراوح من 1.5% إلى 2%، إلا أن هذا المعدل سيشهد تراجعا في الربع الثاني بسبب تداعيات الجائحة.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عطلة عامة في البلاد في إطار إجراءات العزل الصحي من يوم 28 مارس جرى تمديدها حتى 11 مايو.

المصدر: وكالات

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