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الذهب يهبط مع صعود الدولار وتخفيف تدريجي لقيود كورونا

مال وأعمال

الذهب يهبط مع صعود الدولار وتخفيف تدريجي لقيود كورونا
Reuters Krishnendu Halder
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هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1% مع تعرضها لضغوط من ارتفاع الدولار وتوقعات بزيادة امدادات المعدن النفيس.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1687.20 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية، منخفضا 1.1%.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% لتسجل عند التسوية 1688.50 دولار للأوقية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أويغن فاينبرغ المحلل لدى مصرف "كومرتس بنك"، قوله، إن "قلة الطلب على المجوهرات والمعنويات الإيجابية جدا في أسواق الأسهم مع فتح الاقتصادات من جديد تضغطان على أسعار الذهب".

وتشير التوقعات إلى أن إمدادات الذهب ستنمو مع استئناف معامل تنقية الذهب لعملياتها وتحسن تدريجي في شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر بينما تبدأ دول في تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

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وكانت أسعار الذهب قد أغلقت على ارتفاع في الجلسات الثلاث السابقة مع استمرار الضبابية حيال الاقتصاد العالمي في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا وعودة ظهور التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 14.93 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 1.6% إلى 751.86 دولار للأوقية.

واستقر البلاديوم عند 1799.60 دولار بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في الفترة الأخيرة.

وقالت مجموعة "سيتي غروب" في مذكرة لها أن أسعار المجموعة البلاتينية قد تهبط بما يتراوح بين 15 و20% في الأجل القصير بفعل فائض متزايد في المعروض.

المصدر: رويترز

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