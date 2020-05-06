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"المركزي" السوري يطلب من المصارف عدم توزيع أرباح

مال وأعمال

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مبنى مصرف سوريا المركزي في دمشق
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طلب مصرف سوريا المركزي من المصارف الخاصة في البلاد عدم توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المحققة عام 2019.

وأوضح المصرف في تعميم أصدره، اليوم الأربعاء، أنه يترك الخيار للمصارف بتدوير هذه الأرباح للعام القادم أو بتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.

وقال المصرف في التعميم إن ذلك يأتي "استكمالا للخطوات السابقة" التي اتخذها للتصدي للآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والتي شملت السماح للمصارف بتأجيل أقساط القروض للقطاعات الاقتصادية التي تأثر نشاطها نتيجة للفيروس، وتعليق العمل ببعض التعليمات المتعلقة بالحسابات الجامدة والشيكات المرتجعة.

وقال المصرف إنه يهدف من التعميم إلى "تعزيز متانة المصارف السورية من خلال تعزيز أموالها الخاصة، وزيادة قدرتها في مواجهة التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، إضافة إلى رفع إمكاناتها على الاستمرار في دعم وتمويل القطاعات الاقتصادية على النحو الذي يقلل من الآثار السلبية لجائحة كورونا وغيرها من التحديات على مستوى القطاع الاقتصادي ككل".
وكان المصرف سمح خلال الفترة السابقة باستمرار عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية الخاضعة لرقابته مع الالتزام باتخاذ تدابير السلامة الصحية لكافة عملائها ولموظفيها.

أسامة يونس

المصدر: RT

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